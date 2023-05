Play-out, sorride solo l’Alessandria

La prima sfida dei play out per il San Donato Tavarnelle si è conclusa con una sconfitta casalinga amara contro l’Alessandria. In una partita rocambolesca, caratterizzata da due espulsioni e due rigori, i chiantigiani sono stati sconfitti per 1-2.

La partita è iniziata con una grande occasione per il San Donato Tavarnelle, con Russo che ha impegnato Liverani con un tiro potente respinto di pugno dal portiere avversario. La squadra di casa ha proseguito la sua azione, ma al 16’ l’Alessandria ha sfiorato il vantaggio con un colpo di testa di Cori che è stato parato da Cardelli.

Poi al 29’ l’Alessandria è stata costretta a giocare in inferiorità numerica, con l’espulsione di Cori su segnalazione del quarto uomo. Tuttavia, in dieci i piemontesi hanno trovato forza. Non solo. Al 35’, con l’espulsione di Gorelli per un fallo in area di rigore su Galeandro, che ha portato all’assegnazione di un rigore all’Alessandria, l’inerzia va contro i toscani. Nonostante l’errore iniziale dell’arbitro, che ha ammonito Siniega invece di Gorelli, il rigore è stato segnato da Galeandro, portando i piemontesi in vantaggio al 38’.

Il San Donato Tavarnelle ha reagito nella ripresa, pareggiando al 53’ con un rigore trasformato da Russo dopo un fallo su Ubaldi da parte di Sabbione. Tuttavia, l’Alessandria ha continuato a spingere e al 71’ ha segnato il gol del vantaggio con un eurogol di Nichetti.

La partita è terminata con la vittoria per 2-1 dell’Alessandria, mentre il San Donato Tavarnelle si è dimostrato stanco e senza idee. Nonostante la sconfitta, la squadra chiantigiana ha ancora la possibilità di conquistare la salvezza nei prossimi incontri dei play out.