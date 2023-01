Serie A: il toscano Alvini esonerato dalla Cremonese

Dopo la sconfitta contro il Monza, la Cremonese ha deciso di esonerare Massimiliano Alvini. Al suo posto è arrivato l’ex allenatore del Genoa, Davide Ballardini.

L’arrivo di Alvini in A

Massimiliano Alvini, originario di Fucecchio in Toscana, è un allenatore di calcio italiano che ha iniziato la sua carriera nei campionati dilettantistici toscani, allenando squadre come Signa e Quarrata. Nel 2008 è passato alla guida del Tuttocuoio, con cui ha vinto due campionati consecutivi e portato la squadra in Serie D. Nel 2015 ha allenato la Pistoiese in Lega Pro, per poi passare all’AlbinoLeffe in Serie C. Nel 2019 è passato alla guida della Reggiana in Serie C, con cui ha ottenuto la promozione in Serie B e la Panchina d’Oro di Serie C. Nel 2021 ha allenato il Perugia, l’anno successivo ha portato al successo la Cremonese in Serie B.

Il comunicato ufficiale

U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Davide Ballardini l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha siglato un accordo che lo legherà al club grigiorosso fino al 30 giugno 2024