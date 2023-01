Federcalcio, la Corte d’Appello penalizza la Juve di 9 punti. Prosciolte Empoli e Pisa

La Juventus è stata duramente sanzionata dalla Corte d’Appello della Federcalcio per il caso di presunta frode fiscale legato alle plusvalenze.

Non solo la Juventus ha visto accolta l’istanza per revocazione del processo, ma la corte ha anche inflitto 15 punti di penalizzazione nell’attuale campionato, contro i 9 chiesti dalla procura. Inoltre, la Corte Federale di Appello ha stabilito che la sanzione va scontata nella corrente stagione sportiva e ha inflitto una serie di inibizioni per 11 dirigenti bianconeri.

Ciò potrebbe avere un impatto significativo sulla classifica e sulla lotta per lo scudetto. La Juventus ha già annunciato di voler presentare ricorso contro la decisione e di aspettare le motivazioni per capire i termini della sentenza. Nel frattempo, gli altri club coinvolti, come Pisa e Empoli, possono tirare un sospiro di sollievo per essere stati prosciolti e non sanzionati.