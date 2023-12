“Diamo un calcio all’abbandono”: la Lega Serie A scende in campo con Ai.Bi. – Associazione Amici Dei Bambini

La Lega Serie A scende in campo a fianco di Ai.Bi. – Associazione Amici dei Bambini, supportando la campagna “Diamo un calcio all’abbandono”.

In occasione della 15ª Giornata di Serie A TIM, in tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione, in Italia e all’estero, andrà in onda una grafica dedicata al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani.

“Ogni bambino ha il diritto di crescere in una famiglia che lo ami e lo protegga”. Questo è il principio che guida l`azione di Ai.Bi. – Associazione Amici dei Bambini, organizzazione non governativa nata 40 anni fa da un movimento di famiglie adottive e affidatarie.

Nel mondo sono milioni i bambini abbandonati che vivono in grave difficoltà. Molti di loro hanno perso i genitori a causa della povertà, della guerra, delle malattie, della violenza. Altri sono fuggiti dalle loro case per allontanarsi da situazioni di pericolo o di sfruttamento. Tutti loro sono privati del calore e dell`affetto di una famiglia e rischiano di subire gravi conseguenze fisiche, psicologiche e sociali.

Per contrastare l’abbandono e restituire a ogni bambino il diritto di essere figlio, l’attività di Ai.Bi. realizza progetti che mirano a:

– prevenire l’abbandono, sostenendo le famiglie di origine in difficoltà con progetti di cooperazione internazionale;

– sospendere l’abbandono, garantendo al minore il mantenimento di una relazione familiare con interventi di affido;

– superare l’abbandono, accompagnando il minore verso una nuova famiglia tramite l’adozione internazionale o il reinserimento nella stessa famiglia d’origine, quando possibile;

– accompagnare l’abbandono, seguendo il re-inserimento nella società degli adolescenti che escono dal circuito dell’assistenza e non hanno una famiglia alle spalle su cui poter contare.

Inoltre, l’associazione si impegna nel promuovere la cultura dell’accoglienza, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema.