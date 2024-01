Coppa Italia, le ultime partite degli ottavi di finale. Dove vederle in TV

Milan vs. Cagliari

Martedì 2 gennaio, ore 21:00

La sfida si vedrà in diretta su Canale 5. Il Milan, determinato a fare bene sia in campionato che in Coppa Italia, affronterà il Cagliari in uno scontro che si preannuncia avvincente. La vincente di questa partita si troverà faccia a faccia con la vincente di Atalanta-Sassuolo nei quarti di finale.

Atalanta vs. Sassuolo

Mercoledì 3 gennaio, ore 18:00

La diretta della partita sarà su Italia 1. Entrambe le squadre cercheranno di conquistare il pass per i quarti sfidando la vincente di Milan-Cagliari. L’Atalanta e il Sassuolo sono pronte a mettere in campo il loro miglior gioco per avanzare nella competizione.

Roma vs. Cremonese

Mercoledì 3 gennaio, ore 21:00

Il match sarà trasmesso in diretta su Canale 5. La Roma, desiderosa di brillare in questa Coppa Italia, si scontra con la Cremonese. La vincente di questa partita affronterà la Lazio nei quarti di finale, promettendo uno scontro entusiasmante.

Juventus vs. Salernitana

Giovedì 4 gennaio, ore 21:00

La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5. La Juventus, sempre tra le favorite in ogni competizione, si scontra con la Salernitana. La vincente di questo incontro affronterà il Frosinone nei quarti di finale, completando così il quadro delle squadre che accederanno alla fase successiva.