Lega Serie A scende in campo con UNHCR

In occasione della 23a giornata di Serie A Tim (dal 2 al 5 febbraio) in collaborazione con la Lega Serie A, verrà promossa la Campagna “Ferma il gelo”, lanciata dall’ Agenzia ONU per i Rifugiati – UNHCR che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per assicurare aiuti per l’inverno a milioni di rifugiati e sfollati.

Dal 28 gennaio al 18 febbraio la campagna può essere sostenuta donando al numero solidale 45588.

Sono 4,7 milioni i rifugiati e gli sfollati in 8 Paesi, tra i quali l’Afghanistan, la Siria e l’Ucraina che verranno sostenuti dagli aiuti di UNHCR. Tantissimi bambini, donne e uomini in fuga dalle guerre in questo momento sono in pericolo. Il gelo invernale è una minaccia per le famiglie che vivono in ripari di emergenza oppure in case danneggiate dai bombardamenti esposte a vento, pioggia e neve.

Ferma il gelo, adesso. Invia un SMS o chiama il 45588. La tua donazione ci consente di continuare a fornire coperte e vestiti invernali a chi rischia di non sopravvivere alle gelide temperature invernali. Con un piccolo gesto ognuno di noi può fare una grande differenza nella vita di chi sta combattendo quotidianamente col freddo, con la mancanza di adeguati mezzi di sussistenza e con la paura.

I fondi raccolti da UNHCR contribuiranno a garantire aiuti specifici per l’inverno a migliaia di persone rifugiate e sfollate in Afghanistan, Egitto, Giordania, Iran, Libano, Pakistan, Siria e Ucraina. Tra gli interventi in programma: fornitura di beni di prima necessità specifici per l’inverno – coperte, stufe, abiti invernali; assistenza economica diretta alle famiglie più vulnerabili che in questo modo potranno autonomamente provvedere alle spese essenziali come cibo e medicine; isolamento termico degli alloggi di emergenza e supporto alle famiglie per la riparazione delle abitazioni danneggiate.

Ancora una volta, tra i testimonial dell’iniziativa ci sono due grandi campioni del calcio italiano, Demetrio Albertini e Giuseppe Bergomi, insieme al centrocampista della Juventus Timothy Weah, alla schiacciatrice del Vero Volley Milano Myriam Sylla e alla giornalista e conduttrice tv Giorgia Rossi.

UNHCR – “Ferma il gelo. Adesso”

Dona con un SMS o chiama adesso il 45588

Come donare – Dal 28 gennaio al 18 febbraio la campagna può essere sostenuta donando al numero solidale 45588. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali, Geny Communications e, sempre per la rete fissa, di 5 euro da TWT, Convergenze, PosteMobile.

È possibile donare anche mediante:

bonifico bancario intestato a UNHCR IBAN: IT84R0100503231000000211000,

bollettino postale sul conto corrente postale intestato a UNHCR Numero: 298000

SITO unhcr.it

Landing Page https://dona.unhcr.it/campagna/ferma-il-gelo/?cmp=24_OB_01_14

UNHCR – L’Agenzia ONU per i Rifugiati – L’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, è un’organizzazione globale dedicata a salvare vite umane, proteggere i diritti e costruire un futuro migliore per le persone costrette a fuggire dalle loro case a causa di conflitti e persecuzioni. Guidiamo l’azione internazionale per proteggere i rifugiati, le comunità costrette a fuggire e le persone apolidi. Forniamo assistenza salvavita, aiutiamo a salvaguardare i diritti umani fondamentali e sviluppiamo soluzioni che garantiscano alle persone un luogo sicuro chiamato casa, dove possano costruirsi un futuro migliore. Lavoriamo anche per garantire che agli apolidi venga riconosciuta una nazionalità. Lavoriamo in oltre 130 Paesi, utilizzando la nostra vasta esperienza per proteggere e assistere milioni di persone.