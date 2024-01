Serie B, le date di Playoff e Playout 2023/2024

La scorsa Assemblea delle Società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B ha deciso e ufficializzato le date dei Playoff e Playout 2023/24 che avranno. quale caratteristica principale, il format di una singola partita per giornata in modo da giocare in orari favorevoli ai tifosi e il rispetto del vincolo del 3 giugno per il rilascio dei convocati nelle rispettive Nazionali.

Queste le date.

PLAYOFF

Turno Preliminare (gara unica)

– 6ª vs 7ª (Venerdì 17 maggio 2024)

– 5ª vs 8ª (Sabato 18 maggio 2024)

Semifinali (andata/ritorno)

– 6ª o 7ª vs 3ª (Lunedì 20 maggio 2024)

– 5ª o 8ª vs 4ª (Martedì 21 maggio 2024)

– 3ª vs 6ª o 7ª (Venerdì 24 maggio 2024)

– 4ª vs 5ª o 8ª (Sabato 25 maggio 2024)

Finale (andata/ritorno)

– Finale Andata (Giovedì 30 maggio 2024)

– Finale Ritorno (Domenica 2 giugno 2024)

PLAYOUT

– 17ª vs 16ª (Giovedì 16 maggio 2024)

– 16ª vs 17ª (Giovedì 23 maggio 2024)