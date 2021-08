Siena sui giovani: contratti triennali a Marco Meli e Ricardo Farcas

Il Siena punta sui giovani. La Società bianconera ha rinnovato, fino al 2024, il contratto a Ricardo Farcas, difensore classe 2000, fresco di convocazione nell’Under 21 della Romania. Il calciatore, scuola Ajax e Spal, veste la maglia bianconera dalla scorsa stagione in serie D dove ha totalizzato 32 presenze ed un gol.

Il Siena ufficializza anche l’ingaggio di Marco Meli, nato il 2 febbraio 2000. Centrocampista-trequartista, già da due settimane è aggregato alla squadra di Alberto Gilardino. Dopo aver svolto le visite mediche alla clinica Performance, il giocatore ha iniziato un programma personalizzato di attività atletica oltre a lavorare con il resto del gruppo. Meli arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina ed ha sottoscritto un contratto triennale. Nella passata stagione ha giocato a Ravenna in serie C scendendo in campo 12 volte mentre nel campionato 2019-2020 è stato protagonista a Gubbio in 15 partite (un gol). Già Nazionale dell’Under 17, è cresciuto nelle giovanili viola in Under 17 e Primavera collezionando 25 reti e 4 assist in 109 gare. Marco Meli indosserà la maglia numero 27.