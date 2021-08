Ingaggiato il portiere Ivan Lanni

Il Siena è lieta di annunciare il tesseramento del portiere Ivan Lanni, classe 1990, attualmente svincolato. Nelle ultime due stagioni ha difeso la porta del Novara in serie C giocando 43 partite, compreso la Coppa Italia. Dal 2014 al 2019 è stato l’estremo difensore dell’Ascoli in serie B collezionando in Cadetteria 151 presenze e 116 in serie C.

Ivan Lanni, che ha firmato un biennale, si è aggregato alla squadra durante il pranzo all’hotel Panoramic di Montecatini, dove il Siena è in ritiro. In mattinata si è sottoposto ai test alle Terme Redi insieme ai fisioterapisti Lapo Mangiavacchi e Luca Barni. Nel pomeriggio è in programma il primo allenamento.

Ivan Lanni accanto al team manager Nino Scimone e al medico sociale Saro Catanese

