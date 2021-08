Diciassettesimo giorno di ritiro per il Siena che ha svolto una doppia seduta di allenamento sul campo di Borgo a Buggiano. Questa mattina la squadra è stata suddivisa in due gruppi di lavoro che hanno sostenuto carichi muscolari in palestra ed esercizi tattici in campo. In modo particolare mister Gilardino ha lavorato con gli esterni e le punte con esercitazioni di progressione d’attacco e finalizzazione in gol.

Nel pomeriggio nuova seduta di allenamento tutta basata su tecnica e tattica che si è conclusa con una partitella a campo ridotto. Al termine alcuni giocatori hanno usufruito di un bagno in acqua fredda per aumentare il recupero muscolare. Il centrocampista Aziz Sare ha proseguito nel lavoro personalizzato di recupero dall’infortunio mentre i neo ingaggi Ivan Lanni e Niccolò Marcellusi, dopo i test fisici alle Terme Redi, si sono aggregati alla squadra svolgendo esercizi atletici all’interno della palestra.

Da evidenziare che l’estremo difensore Mattia Marocco, dopo la frattura del setto nasale ed il conseguente intervento chirurgico, è tornato ad allenarsi. Un rientro graduale in gruppo iniziato con i primi esercizi tecnici e di velocità organizzati dall’allenatore dei portieri Nicolas Cancarini.

Domani, penultimo giorno di ritiro, il Siena sosterrà, alle ore 17,30, un allenamento congiunto sul campo di Borgo a Buggiano contro il Montecatini.

L’articolo Marocco torna ad allenarsi in campo, domani seduta congiunta con Montecatini proviene da SIENA ROBUR 1904.