Amichevole in famiglia per il Siena, tris di Caccavallo

I bianconeri hanno svolto l’allenamento del giovedì pomeriggio al Centro sportivo “Bertoni” dell’Acqualcalda in vista dell’impegno di domenica 21 novembre 2021 contro la Lucchese, valido per la quindicesima giornata di andata del campionato di serie C girone B (stadio Porta Elisa, ore 17.30).

Prima parte della seduta con un lavoro di attivazione neuromuscolare. Poi subito tutti in campo: la squadra è stata divisa in due gruppi che hanno svolto esercitazioni tecniche di coordinazione con la palla. Quindi si è passati ad una amichevole in famiglia a tutto campo 11 contro 11 e con doppio cambio di casacca con cui mister Massimiliano Maddaloni non ha dato punti di riferimento per l’ipotetica formazione titolare di domenica. La partita è terminata 3-3 ed ha visto Giuseppe Caccavallo autore di una tripletta. In gol anche Meli, Montiel e Conti. Lavoro differenziato programmato per Alberto Paloschi.

Al termine dell’allenamento un lauto rinfresco, offerto da Alessandro Favalli in occasione del suo ventinovesimo compleanno, ha chiuso in bellezza il pomeriggio di lavoro.

Domani mattina è prevista una nuova seduta di allenamento al “Bertoni”.

L’articolo Amichevole in famiglia, tris di Caccavallo proviene da A.C.N. Siena.