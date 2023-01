Siena: il neoacquisto Orlando in gruppo. Anticipata la gara con l’Olbia

Il Siena è tornato ad allenarsi ieri al Centro Sportivo “Bertoni” dopo il giorno di riposo concesso ieri alla squadra da mister Guido Pagliuca. I bianconeri hanno svolto il consueto riscaldamento a secco e poi con la palla attraverso esercizi tecnici, quindi possesso palla e due partitelle a campo ridotto, per preparare la sfida casalinga di domenica contro l’Imolese. Lavoro differenziato per Bianchi, Crescenzi e Silvestri; allenamento personalizzato per Paloschi. Piscina e palestra, invece, per Collodel e Mora.

In gruppo anche il neo acquisto Francesco Orlando che ha svolto tutta la seduta di allenamento. L’attaccante ha scelto la maglia numero 96.

Il Siena torna in campo nella giornata di oggi con una doppia seduta.

Anticipata Siena-Olbia

La Lega Pro ha ufficializzato l’anticipo della partita Siena-Olbia, valevole per la quinta giornata di ritorno, che si giocherà sabato 28 gennaio 2023 (stadio Artemio Franchi) alle ore 14.30 e non più alle 17.30.