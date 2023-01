Siena, Paloschi regala tre punti contro l’Imolese

La Robur Siena si è imposta contro l’Imolese con una prestazione solida e decisa. A decidere la partita ci ha pensato Paloschi, che con il suo gol ha raggiunto la quota di sette reti in campionato.

Nel primo tempo, i bianconeri hanno avuto diverse occasioni per raddoppiare, ma non sono riusciti a concretizzare. Nella ripresa, la Robur ha cercato di chiudere la partita, ma non è riuscita a segnare ulteriormente. Alla fine, il risultato di 1-0 rappresenta un risultato positivo per il Siena che può guardare con fiducia al proseguo del campionato.

SIENA-IMOLESE 1-0

SIENA (4-3-2-1): Lanni; Raimo, Riccardi, Silvestri (77’ Meli), Favalli; Belloni (85’ Motoc), Leone, Castorani; Frediani (43′ Picchi), Disanto (85’ Arras); Paloschi (77’ De Paoli). A disposizione: Manni, Buglio, Rizzitelli, Ciurli, De Santis, Orlando. Allenatore: Pagliuca.

IMOLESE (4-4-1-1): Rossi; Cerretti, Serpe, Camilleri, Eguelfi (81’ Likendja); Annan (46’ Faggi), Zanon (62’ Bertaso), Zanini, D’Auria (71’ Agyemang); Mamona (62’ Rocchi); Simeri. A disposizione: Adorni, Molla, Milani, Antognoni, Castellano, Macario, Ballanti. Allenatore: Anastasi.

ARBITRO: Bogdan Nicolae Sfira, sez. Pordenone (Andrea Nasti, sez. Napoli; Andrea Torresan, sez. Bassano del Grappa. IV uomo: Alessandro Silvestri, sez. Roma 1).

Reti: 24’ Paloschi

NOTE: ammoniti 13’ Simeri, 17’ Belloni, 26’ Zanon, 58’ Favalli, 69’ Faggi, 80’ Lanni. Corner: 8-3. Spettatori: 2358 (2070 abbonamenti; 288 biglietti emessi di cui 8 settore ospiti).

‍