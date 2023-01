Lunedì di riposo, domani la ripresa per il Siena

Dopo la vittoria sull’Imolese, mister Guido Pagliuca ha concesso alla squadra un giorno di riposo seguendo il tradizionale programma di lavoro delle gare giocate di domenica.

I bianconeri torneranno in campo domani in vista della partita esterna contro il Montevarchi.

Il piano degli allenamenti prevedi doppia seduta mercoledì e due lavori singoli giovedì e venerdì. Sabato la rifinitura e poi la partenza per il ritiro.

Alla ripresa saranno valutate le condizioni di Frediani, uscito per un colpo subito al piede, e verrà fatto il punto sugli infortunati Crescenzi, Collodel e Mora.