Come sta la Robur, domani ripresa degli allenamenti

Il Siena tornerà ad allenarsi domenai pomeriggio. Mister Guido Pagliuca dopo le tre partite in una settimana, ha concesso due giorni di riposo alla squadra prima di iniziare la preparazione in vista della sfida casalinga contro la Torres di domenica 12 febbraio 2023 (stadio “Franchi”, ore 14.30). Il programma di lavoro segue quello tradizionale con doppia seduta il mercoledì e un allenamento sia giovedì sia venerdì. Sabato la rifinitura.

Lo staff medico farà il punto della situazione sulle condizioni fisiche di Favalli e Collodel che sono vicini al rientro in gruppo e De Paoli che deve seguire un programma di recupero differenziato. Sotto osservazione anche il centrocampista Picchi reduce da un intervento chirurgico al polso sinistro il quale, grazie ad un tutore, inizierà a riprendere gradualmente gli allenamenti. Riposo e terapie per Buglio. Mora proseguirà il lavoro personalizzato in attesa dell’operazione alla caviglia.