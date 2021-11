SETTORE GIOVANILE: UNDER 15 E UNDER 17 BATTUTI DAL TUSCIA

Sconfitte interne per gli Under 15 e Under 17 biancorossi, superati nella settima di campionato dai coetanei del Monterosi Tuscia.

Ko di misura (1-2 il finale) per il team di Shaba, in svantaggio dal 10’ grazie all’acuto di Neri cui rimedia Colledan verso la mezz’ora. Nella ripresa gli ospiti si riportano avanti con Angeli, subentrato ad un compagno.

Superati 0-2 invece i ragazzi di mister Di Meglio, a tratti più nervosi e meno lucidi dei rivali. All’11’ da mischia in area Carello trova il tocco del vantaggio, mentre il raddoppio firmato Fiocco arriva nella ripresa, su palla attiva. Una bella chance per gli unionisti nel primo tempo, con Veglianti che calcia male un cross dalla destra. Respinto coi piedi da Cotugno invece un tiro ravvicinato di Conti.

Il prossimo impegno di calendario, dopo un turno di sosta generale, sarà di nuovo in casa contro la Carrarese per l’ottava di andata.

UNDER 15: US GROSSETO-MONTEROSI TUSCIA 1-2

GROSSETO: Musardo, Capoduri, Baldanzi (15’ st Canu), Ulaj (5’ st Coppola), Stefani (5’ st Poccia), Magnani, Abagnale (20’ st Galli), Ibraimi (15’ st Tarlev), Belletti (15’ st Plutnik), Cozzolino, Colledan (20’ st Bindi). A disposizione: Cavaglioni, Attilio. All. Shaba.

MONTEROSI TUSCIA: Andreoli, Formica, Crallini, Pigliacelli, Mastropietro (6’ st Zavagnini), Kurtagjma (1’ st Angeli), Amore, Andreoni, Gumenyak, Giardi (10’ st Pozzoli), Neri (22’ st Piermarini). A disposizione: Galletti, Amadio, Romano. All. Leonetti.

ARBITRO: Bulgarelli di Livorno; assistenti Conti e Pardini di Livorno.

RETI: 10’ Neri, 28’ Colledan, 22’ st Angeli.

UNDER 17: US GROSSETO-MONTEROSI TUSCIA 0-2

GROSSETO: Nadalin, Amadii (Fralassi), Bardi (Paccagnini), Presicci, Carlucci, Passalacqua, Dovidio (Affabile), Arrigucci (Mori), Veglianti (Gamberi), Tenci, Conti. A disposizione: Laudicino, Turbanti, Tavarnesi. All. Di Meglio.

MONTEROSI TUSCIA: Cotugno, Ferri, Gjeci, Carello, Pasquire, Fasciani, Ferrante, Cataldi, Ruggieri, Fiocco, Babi. A disposizione: Eusedi, Cellure, Todor, De Maio, Lombardi, Lofini, Rossetti, Checchi, Manca. All. Massimi.

ARBITRO: Basili di Siena; Bolognesi e Pistolesi di Siena.

RETI: 11’ Carello, 12’ st Fiocco.

NOTE: ammoniti Carlucci, Amadii, Affabile.

