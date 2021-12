La società biancorossa comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Agenore Maurizi. Al mister un grande augurio e un in bocca al lupo per il lavoro che dovrà svolgere.

“Arrivo a Grosseto con tanto entusiasmo e tanta voglia di lavorare. In questo momento – spiega il nuovo mister, Agenore Maurizi – vista la situazione di classifica, c’è bisogno di far parlare i fatti e non le parole. Proprio per questo ho chiesto alla società, che ringrazio per la fiducia, di poter scendere subito in campo e cominciare il lavoro, che sarà duro e importante, rimandando ad un secondo momento le interviste”.

L’articolo MAURIZI NUOVO ALLENATORE proviene da US Grosseto 1912.