Il miglior Grosseto della stagione cade a Modena, dopo una partita caparbia giocata a testa alta, contro la capolista. Si ricomincia, dunque, nel migliore dei modi (punti e classifica a parte) il girone di ritorno, con la consapevolezza che giocando per tutti i novanta minuti la salvezza non è solo possibile ma anche doverosa. Modena in vantaggio nel primo tempo con Tremolada, poi a inizio ripresa il Grosseto pareggia con Scaffidi, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Il Modena trova il raddoppio con Scarsella, alla mezz’ora, ma a cinque minuti dalla fine è Boccardi a trovare il gol della bandiera su rigore. Ultimi cinque minuto di marca biancorossa, con i maremmani che provano a cercare il pareggio fino all’ultimo minuto di recupero, dando un segnale importante di risveglio.

MODENA: Gagno, Pergreffi, Armellino (26’ st Di Paola), Ogunseye (9’ st Mosti), Ciofani, Gerli, Scarsella, Menesso, Azzi, Baroni, Tremolada (26’ st Ponsi). A disposizione: Narciso, Leonardi, Renzetti, Ingegneri, Rabiu, Maggioni, Castiglia. All. Tesser.

GROSSETO: Barosi, Salvi, Ciolli, Siniega (31’ st Gorelli), Raimo, Cretella (23’ st Ghisolfi), Vrdoljak, Serena (31’ st Artioli), Semeraro, De Silvestro (31’ st Arras), Scaffidi (23’ st Boccardi). A disposizione: Fallani, Moscati, Verduci, Tiberi. All. Magrini.

ARBITRO: Paride Tremolada di Monza (Severino di Campobasso, Salama di Ostia Lido).

RETI: 37’ Tremolada, 29’ st Scarsella, 40’ st rig. Boccardi.

Note: espulso il preparatore atletico del Grosseto, Stagnaro, per proteste. Recupero 0’ pt, 4’ st.

L’articolo MODENA-GROSSETO 2-1, SCONFITTA A TESTA ALTA proviene da US Grosseto 1912.