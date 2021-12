MODENA-GROSSETO: TAGLIANDI IN VENDITA

In vendita i biglietti per assistere alla partita di mercoledì 22 dicembre 2021, alle ore 18, allo stadio Alberto Braglia di Modena. I tagliandi per il settore ospiti sono acquistabili online sul circuito Vivaticket (https://modenacalcio.vivaticket.it/), o nei seguenti punti vendita della provincia di Grosseto:

Tabaccheria Stolzi, via Roma 58, Grosseto;

Travel today, via Colombo 19, Follonica;

Beautiful ways viaggi, via IV Novembre 87, Marina di Grosseto;

La prevendita sarà attiva fino alle 19 di martedì 21 dicembre, al costo di 10 euro più i costi della prevendita.

Chi non riuscirà ad acquistare il biglietto nei giorni prima della gara, non potrà farlo il giorno stesso allo stadio. L’ingresso sarà consentito soltanto ai possessori di green pass rafforzato o super green pass. La certificazione non sarà richiesta al momento dell’emissione del tagliando, ma nella fase di accesso allo stadio.

