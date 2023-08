Lucchese in scioltezza nell’amichevole di Poggibonsi

La Lucchese si conferma nella seconda amichevole della nuova stagione, registrando una netta vittoria per 5-0 contro il Poggibonsi allo stadio Stefano Lotti.

Il risultato si è sbloccato con un rigore trasformato da Guadagni, portando la Lucchese in vantaggio. Romero ha raddoppiato mentre il terzo gol è arrivato grazie a Rizzo Pinna, che ha messo a segno una pregevole rete, dimostrando il suo fiuto del gol. Non è finita qui, poiché anche Russo ha aggiunto il suo nome alla lista dei marcatori, siglando il quarto gol per la Lucchese.

Il Poggibonsi ha cercato di reagire, ma Cangianiello ha poi completato il quintetto di gol.