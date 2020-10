Serie C 20-21, i risultati della 2a giornata

Tris di squadre in vetta alla classifica del girone A di Serie C dopo i risultati della 2a giornata.

La JuventusU23 ha ribaltato lo svantaggio iniziale in casa della Giana, vincendo così per 2-1. Il Como s’è imposto col punteggio di 1-0 sulla Pistoiese. Stesso punteggio in Pontedera-Piacenza con i toscani che così hanno raggiunto lariani e piemontesi in vetta alla graduatoria.

Nel girone B guidano il Sudtirol, 3-0 sulla Fermana, il Modena, 3-1 sulla Vis Pesaro, il Carpi, 2-1 a Mantova, infine, il Matelica, 3-1 alla Feralpi Salò. A completare la lista dei risultati manca il posticipo di stasera Arezzo-Perugia, ma nessuno dei due club potrà raggiungere quota 6.

Nel girone C sono stati disputati soltanto 6 match. Rinviate Bisceglie-Cavese, Casertana-Foggia e Palermo-Potenza. Non disputata Catanzaro-Trapani, con i siciliani destinati ad essere estromessi dal torneo. Da segnalare che col successo a Monopoli il Catania ha annullato la penalizzazione…





