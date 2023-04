Tutte le curiosità da conoscere prima di Empoli-Lecce

A cura di Football Data le curiosità della sfida tra Empoli e Lecce, valida per la ventottesima giornata del Campionato di Serie A TIM 2022/23 in programma oggi, lunedì 3 aprile, alle ore 18.30 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli.

I PRECEDENTI, IN TOSCANA BILANCIO FAVOREVOLE AGLI AZZURRI CONTRO I GIALLOROSSI – Sfida numero 32 quella di domani al Castellani tra Empoli e Lecce con un bilancio nei 31 precedenti giocati di 12 successi azzurri, 12 pareggi e 7 vittorie salentine. Parlando delle sole gare giocate ad Empoli, 15, sono 9 i successi azzurri e 6 i pareggi. Il primo confronto si giocò il 16 novembre del 1947, in Serie B, con l’Empoli vittorioso per 3-1 con la doppietta di Galeotti e il gol di Ulivieri a rimontare il vantaggio leccese di Silvestri; ultimo precedente nel maggio del 2021, vinto 2-1 dagli azzurri con La Mantia e Matos a ribaltare il vantaggio leccese di Rodriguez nel giorno della festa per il ritorno in A.

EMPOLI MAI VITTORIOSO NEL GIRONE DI RITORNO – Tre pareggi e 5 sconfitte è lo score dell’Empoli nel girone di ritorno della serie A 2022/23: ultima vittoria azzurra all’ultima di andata, 1-0 a Milano sull’Inter il 23 gennaio scorso.

L’EMPOLI CERCA IL PRIMO RIGORE STAGIONALE – Empoli ancora senza rigori in favore dopo 27 turni, come Udinese e Verona.

100 NEI “PRO” PER FABIANO PARISI – 100 nei professionisti per Fabiano Parisi che somma finora 48 gare di serie A, 20 di B, 27 di Lega Pro, 3 di coppa Italia e 1 in altri tornei con le maglie di Avellino ed Empoli. Debutto l’1 settembre 2019, Vibonese-Avellino 0-1 in C.

ZANETTI IN “SALITA” AD APRILE – Paolo Zanetti in aprile ai minimi storici con 1 solo punto netto di media a partita con score formato da 5 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte in 17 incontri disputati.

TURN-OVER AI MASSIMI PER ZANETTI E BARONI – Empoli e Lecce sono 2 delle 5 compagini di A 2022/23 che fanno più cambi, 133 su 135 a disposizione dopo 27 turni, come Fiorentina, Cremonese e Monza.

STREFEZZA, IL PLURISOSTITUITO DELLA A 2022/23 – Gabriel Strefezza giocatore più sostituito del torneo, con 20 uscite anzitempo finora.

MAI DIRE “ROSSI” PER IL LECCE NELLA SERIE A 2022/23 – Lecce senza espulsi in favore dopo 27 turni, come Milan, Torino, Cremonese ed Atalanta.

LA CRISI GIALLOROSSA – Lecce reduce da 4 sconfitte consecutive, senza mai segnare. Ultimo risultato positivo giallorosso il 19 febbraio scorso, vittoria 2-1 a Bergamo sull’Atalanta, ultima rete segnata Blin al 74’, con digiuno che – dunque – ammonta a 376’.

MATCH ANALYSIS EMPOLI-LECCE – Nelle ultime 4 partite, gli azzurri hanno realizzato 2 gol, con 21 sviluppi offensivi strutturati con tiro e ripartendo in contropiede 34 volte. I calci d’angolo tirati sono stati 25 mentre le azioni provenienti da una giocata individuale sono state 13. In fase difensiva l’Empoli ha subito 7 gol, concedendo 38 sviluppi offensivi dell’avversario terminati con il tiro e ben 52 contropiedi. I calci d’angolo subiti sono stati 32 mentre le azioni avversarie provenienti da una giocata individuale sono state 10. Sempre guardando le ultime 4, il Lecce non ha mai segnato, creando 20 sviluppi offensivi strutturati con tiro e ripartendo in contropiede ben 64 volte. I calci d’angolo tirati sono stati 20 mentre le azioni pericolose provenienti da una giocata individuale sono state 10. In fase difensiva Lecce che ha subito 6 gol negli ultimi 360’, concedendo 14 sviluppi offensivi strutturati con il tiro e ben 54 contropiedi. I calci d’angolo subiti sono stati 15 mentre le azioni pericolose subite da giocata individuale sono state 10. Lecce squadra della A 2022/23 che perde più palloni con 73 in media per partita, come l’Atalanta e squadra più fallosa, con 15 falli in media a partita, come il Verona.

SEMPRE PARI PER IL LECCE CON L’ARBITRO FABBRI – Michael Fabbri di Ravenna sarà l’arbitro di Empoli-Lecce. Il fischietto romagnolo ha diretto gli azzurri in 14 occasioni, con 4 vittorie, altrettanti pareggi e 6 sconfitte. La prima volta nel marzo del 2013, in occasione di Ascoli-Empoli 1-2. In seguito ha diretto gli azzurri per tre volte nella Serie B 2013/14: pari casalingo con il Bari per 1-1, vittoria a Padova e sconfitta esterna a Lanciano per 2-1. Fabbri ha poi diretto l’Empoli sei volte in Serie A: nella stagione 2015/16 ha arbitrato Udinese-Empoli 1-2, Empoli-Lazio 1-0, Atalanta-Empoli 0-0 e Empoli-Sampdoria 1-1. Nel campionato successivo ha invece diretto Lazio-Empoli 2-0 e Atalanta-Empoli 2-1. Troviamo quindi la sfida dell’ottobre del 2018, Empoli-Milan 1-1, la sconfitta per 2-0 in casa della Salernitana nel maggio del 2021, Empoli-Roma 2-4 del gennaio 2022 e Juventus-Empoli 4-0 dello scorso ottobre. Tre i precedenti con il Lecce, con una sconfitta e due pareggi.

CINQUE GLI EX DELLA SFIDA TRA EMPOLI E LECCE – Kastriot Dermaku, Federico Di Francesco e Simone Romagnoli da una parte; Liam Henderson e Sebastiano Luperto dall’altra: questi gli ex della gara odierna tra Lecce e Empoli. Partendo dagli ex azzurri, Dermaku venne acquistato dagli azzurri nel 2015, ma non giocò neppure una gara ufficiale con la maglia dell’Empoli. Ben diverso il percorso di Romagnoli, il quale conta 106 presenze con la maglia dell’Empoli: preso dagli azzurri nell’estate del 2017 dal Carpi, a gennaio del 2018 va in prestito al Bologna; dopo una stagione a Brescia, torna in azzurro nel 2019, rimanendo per tre stagioni e contribuendo, da capitano, alla promozione in A e alla successiva salvezza. Infine Di Francesco, arrivato a Empoli nell’agosto del 2021, giocando 27 gare con 5 gol. Venendo agli ex Lecce, Henderson ha giocato con i giallorossi nella stagione 2020/21, collezionando 38 presenze con 3 reti, prima di passare all’Empoli, mentre Sebastiano Luperto è cresciuto nel vivaio salentino, fino all’esordio in prima squadra, dove gioca 3 gare nell’agosto nel 2013.

ZANETTI MAI VITTORIOSO CON BARONI – Terzo confronto tecnico ufficiale fra Paolo Zanetti e Marco Baroni: nei 2 precedenti coach azzurro mai vittorioso, con score di 1 pareggio ed 1 successo del mister dei salentini.

PERFETTO EQUILIBRIO TRA ZANETTI E IL LECCE; SQUADRE DELL’ATTUALE TECNICO AZZURRO SEMPRE IN GOL – Paolo Zanetti, da allenatore, contro il Lecce è alla sesta sfida assoluta: finora perfetto equilibrio con 1 vittoria per parte e 3 pareggi. Squadre di Zanetti sempre in gol nei 450’ presi in esame, totale di 7 reti segnate in 5 match.

BARONI IN LEGGERO SVANTAGGIO CON L’EMPOLI – Marco Baroni, da allenatore, contro l’Empoli è all’ ottava sfida in carriera: coach giallorosso in leggero svantaggio con 2 successi a suo favore contro i 3 azzurri e 2 pareggi, a completare il bilancio.

