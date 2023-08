Conference League, sorteggio e qualificazioni: tutto quel che c’è da sapere

Lunedì 7 agosto, ore 14, si terrà il sorteggio di UEFA Europa Conference League che riguarderà la Fiorentina che giunge agli spareggi per l’accesso ai gironi da testa di serie.

Come vedere il sorteggio in diretta?

Il sorteggio andrà in scena alle ore 14:00 della giornata di lunedì 7 agosto; non è prevista copertura televisiva per l’evento.

Ma come funziona questa fase preliminare della competizione? Prima bisogna giocare la terza fase delle qualificazioni.

Le qualificazioni UEFA Europa Conference League

Il sorteggio del terzo turno di qualificazione si è svolto lunedì 24 luglio, mentre le partite di andata e ritorno sono in programma il 10 e il 17 agosto. Le date esatte degli inconti saranno comunicate a breve.

Terzo turno di qualificazione

Come funziona?

Il terzo turno di qualificazione si divide in due percorsi:

• percorso Campioni al quale partecipano otto vincitrici del secondo turno di qualificazione del percorso Campioni più due eliminate dal primo turno di qualificazione di UEFA Champions League.

• percorso Principale: partecipano 9 che partono da questa fase e le 45 che hanno vinto nel secondo turno di qualificazione.

Le dieci squadre del percorso Campioni si affrontano tra loro con gare d’andata e ritorno. Le cinque vincitrici avanzano agli spareggi (percorso Campioni).

Le 54 squadre del percorso Principale si affrontano tra loro con gare d’andata e ritorno. Le 27 vincitrici vanno agli spareggi (percorso Principale). Tutte le squadre sconfitte escono definitivamente dalle competizioni UEFA per la stagione.

Percorso Campioni

Hamrun Spartans (MLT) vs Ferencvaros (HUN)

Farul Constanța (ROU) vs Flora Tallinn (EST)

Valmiera (LVA) vs Partizani (ALB)

Ballkani (KOS) vs Lincoln Red Imps (GIB)

Struga (MKD) vs Swift Hesper (LUX)

Percorso Principale

AEK Larnaca (CYP) vs Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Sabah (AZE) vs Partizan (SRB)

Sepsi Sfantu Gheorghe (ROU) vs Aktobe (KAZ)

Rapid Wien (AUT) vs Debrecen (HUN)

Hajduk Split (CRO) vs PAOK (GRE)

Santa Coloma (AND) vs AZ Alkmaar (NED)

Celje (SVN) vs Neman Grodno (BLR)

Beşiktaş (TUR) vs Neftçi (AZE)

Omonoia (CYP) vs Midtjylland (DEN)

Aris Thessaloniki (GRE) vs Dynamo Kyiv (UKR)

Legia Warszawa (POL) vs Austria Wien (AUT)

Hapoel Beer-Sheva (ISR) vs Levski Sofia (BUL)

Hibernian (SCO) vs Luzern (SUI)

Viktoria Plzeň (CZE) vs Gzira United (MLT)

Arouca (POR) vs Brann (NOR)

Gent (BEL) vs Pogoń Szczecin (POL)

Adana Demirspor (TUR) vs Osijek (CRO)

B36 Tórshavn (FRO) vs Rijeka (CRO)

Twente (NED) vs Riga (LVA)

Rosenborg (NOR) vs Heart of Midlothian (SCO)

Fenerbahçe (TUR) vs Maribor (SVN)

Club Brugge (BEL) vs KA Akureyri (ISL)

Dila Gori (GEO) vs APOEL (CYP)

Lech Poznań (POL) vs Spartak Trnava (SVK)

FCSB (ROU) vs Nordsjælland (DEN)

Tobol Kostanay (KAZ) vs Derry City (IRL)

Bodø/Glimt (NOR) vs Pyunik (ARM)

Spareggi

Il sorteggio degli spareggi si svolgerà lunedì 7 agosto, mentre le partite di andata e ritorno sono in programma il 24 e il 31 agosto.

Partecipanti

Squadre partecipanti (44) 5 che partono da questa fase, tra cui la Fiorentina

5 vincitrici terzo turno di qualificazione percorso Campioni

27 vincitrici terzo turno di qualificazione percorso Principale

5 eliminate dal terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League (percorso Campioni)

2 eliminate dal terzo turno di qualificazione di Europa League (percorso Principale)

Date

Sorteggio: 7 agosto 2023

Andata: 24 agosto 2023

Ritorno: 31 agosto 2023

Come funziona?

Gli spareggi di qualificazione si dividono in due percorsi:

• Percorso Campioni al quale partecipano cinque vincitrici del terzo turno di qualificazione del percorso Campioni, e cinque eliminate dal terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League (percorso Campioni).

• Al percorso Principale partecipano 5 qualificate di diritto, 27 vincitrici del terzo turno di qualificazione del percorso Principale e due eliminate dal terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League (percorso Principale).

Le dieci del percorso Campioni si affrontano tra loro con gare d’andata e ritorno. Le cinque vincitrici vanno alla fase a gironi.

Le 34 del percorso Principale si affrontano tra loro con gare d’andata e ritono. Le 17 vincitrici vanno alla fase a gironi.

Tutte le squadre che perdono escono dalle competizioni UEFA per questa stagione.

Le squadre che potrebbero toccare alla Fiorentina

[Articolo aggiornato alle 10:16 del 7 agosto]