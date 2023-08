Verso lo spareggio, Biraghi e Italiano prima del Rapid Vienna

I viola sono arrivati a Vienna nel primo pomeriggio dopo l’allenamento sostenuto in mattinata al Viola Park.

Alle 18.30 si è svolta la conferenza della vigilia del play off di Conference League.

Prima del match contro il Rapid Vienna, il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, insieme all’allenatore Vincenzo Italiano, hanno rilasciato l’intervista congiunta. Biraghi ha sottolineato l’emozione di giocare competizioni europee e l’importanza di portare l’esperienza dell’anno passato nella nuova stagione. Ha riconosciuto la mancanza dei tifosi nella trasferta, ma si è concentrato sull’obiettivo di ottenere un risultato positivo. Ha elogiato il compagno di squadra Nico Gonzalez e ha condiviso il suo impegno costante. Riguardo al suo ruolo, ha scherzato sul suo ruolo di assist-man per Nzola.

Italiano ha parlato della crescita della squadra negli ultimi anni, elogiando l’identità e l’entusiasmo ritrovati. Ha espresso la determinazione della squadra a perseguire i massimi traguardi in tutte le competizioni, nonostante la pressione di essere considerati favoriti. L’allenatore ha valutato positivamente il nuovo arrivo Beltran, definendolo un giocatore che sa far male negli ultimi metri del campo. Ha anche affrontato la situazione di alcuni giocatori infortunati – tra cui Sabiri, ndr – e ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e dell’entusiasmo dei nuovi arrivi per raggiungere il massimo potenziale.