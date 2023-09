Conclusa la prima fase del corso per dirigente Addetto agli Arbitri

Si è conclusa a Coverciano la prima fase del nuovo corso per Dirigente Addetto agli Arbitri. In occasione dell’apertura ufficiale il presidente della Lega Pro Matteo Marani ha portato il suo saluto ai partecipanti, tra i quali erano presenti alcuni club di Serie C NOW.

Il presidente era accompagnato dal segretario generale di Lega Pro Emanuele Paolucci, dal vice presidente dell’AIA Alberto Zaroli, dal segretario del Settore Tecnico FIGC Paolo Piani e dalla Commissione dei rapporti con le società per la formazione degli addetti agli arbitri formata da Riccardo Pinzani, Duccio Baglioni e Fabrizio Ernetti.

Le lezioni sul Regolamento del Giuoco del Calcio sono state curate dal Settore Tecnico Arbitrale con il Responsabile Matteo Trefoloni ed i suoi Vice Luca Ciancaleoni e Marco Landucci. Pinzani, Baglioni ed Ernetti hanno poi approfondito la figura del Dirigente Addetto agli Arbitri, con compiti e responsabilità, ed il Coordinamento dei rapporti con le società di Serie A, Serie B e Serie C. Il corso ora proseguirà con alcuni incontri on line ed una sessione in presenza presso il Centro VAR a Lissone.