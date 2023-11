Due gol del Cesena e poi la pioggia, la Carrarese si ferma in Romagna

Che peccato. I romagnoli sono forse la squadra più ostica del girone, ma gli azzurri avrebbero potuto forse raggiungere il pari. Infatti, dopo aver siglato il secondo gol e aver messo virtualmente la partita in ghiaccio, i bianconeri hanno accusato un calo di concentrazione che non ci si aspetterebbe da una squadra che punta a primeggiare. La Carrarese ha colto l’occasione per reagire e accendere le speranze di un pareggio, ma un diluvio improvviso si è abbattuto sul Manuzzi, rendendo impossibile qualsiasi tentativo di manovra da parte dei ragazzi di Dal Canto.

La Carrarese ha dimostrato grande resilienza e, nonostante le difficoltà create dalla pioggia, è riuscita a ridurre il vantaggio del Cesena con un gol di Di Gennaro.