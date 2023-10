Ikoné salva la Fiorentina: pareggio in extremis contro il Ferencvaros

Era impossibile da pronosticare che lo (scontato) scontro tra la Fiorentina e il Ferencvaros si concludesse con un pareggio rocambolesco che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

In una sfida dai due volti, horror dal lato viola, la prima ora di gioco ha visto il Ferencvaros prendere il controllo con diverse occasioni da gol, tanto da aver aperto (meritamente) le marcature con una rete di Varga al minuto 25, portandosi in vantaggio. Errore o meno, la Fiorentina non era la solita. Vuoi per l’undici titolare, con Terracciano entrato a distinta già chiusa per un infortunio al portiere danese durante il riscaldamento, vuoi per l’atteggiamento.

Tuttavia, la ripresa è stata una storia completamente diversa. Non all’inizio quando la Fiorentina ha concesso molto spazio nei primi 5 minuti del secondo tempo, permettendo a Cissé di segnare il secondo gol per il Ferencvaros dopo che il VAR aveva tolto un rigore concesso agli ungheresi. Sullo 0-2 cambia tutto, e arriva (finalmente) la reazione decisa da parte dei padroni di casa, in particolare grazie alle sostituzioni mirate di Italiano. I primi risultati sono immediati. Al minuto 66, Antonin Barak ha riaperto la partita segnando un gol importante: da quel momento i viola hanno creato molte opportunità da gol, guidate dalle iniziative di un ispirato Nico Gonzalez. Tuttavia, la gioia per il pareggio sembrava sfumare quando la rete del 2-2, firmata nuovamente dall’estro di Gonzalez, è stata annullata dal VAR a causa di un fuorigioco di Kouamé, subentrato in campo. Ma la Fiorentina non si è data per vinta. Minuto 93, Ikoné, fresco di energie, è arrivato prima di tutti su un passaggio filtrante siglando il gol del pareggio che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi. Nel recupero, Gonzalez ha continuato a tenere il pubblico con il fiato sospeso, sfiorando la rete con una girata e una torsione che sono entrambe terminate di poco al di fuori del bersaglio difeso da Dibusz. Forse sarebbe stato troppo un 3-2 per soli trenta minuti di gioco. Punto guadagnato o vittoria mancata? La risposta arriverà solo quando i giochi del girone saranno decisi.