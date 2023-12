Sabatino Durante: “La Viola sta facendo bene. Beltran non è una prima punta, Nzola non è meglio di Cabral”

Il noto intermediario di calciomercato sudamericano Sabatino Durante ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it. Tra i tanti temi affrontati, in questo passaggio Durante dà un giudizio su alcuni giocatori della Fiorentina, come Cabral, Nzola e Beltran, ritenendo poi positiva la stagione della squadra di Italiano fino a questo momento.

Cabral non è partito alla grande nella sua avventura in Portogallo, ma sta cominciando a sbloccarsi: alla Fiorentina è stata fatta la scelta giusta quando si è deciso di lasciarlo partire e di puntare su Nzola?

“Nzola non è meglio Cabral, non cresci sicuramente se passi da Cabral a Nzola. Ma immagino che sotto ci sia una ragione economica. Mi ricordi le cifre dei due affari? Il cambio è quindi solo economico; hai finanziato, magari, parte della campagna acquisti. Il calcio italiano funziona così ormai da anni: prima si fanno i ricavi e poi si comprano i calciatori. Se poi parliamo di Beltran, posso assicurarti che non è una prima punta o, meglio, può anche farla ma non in modulo con due attaccanti esterni. Non è un giocatore d’area. La Fiorentina, comunque, è indubbio che stia facendo bene anche in questa stagione”.