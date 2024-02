Andrea Belotti è arrivato in serata al Viola Park, le immagini della società hanno accolto così l’ex capitano del Torino arrivato in prestito dalla Roma.

In giallorosso, in questa prima fase della stagione, ha realizzato una doppietta contro la Salernitana e un gol contro il Cagliari. Comprese le Coppe, ha totalizzato 6 gol in 22 presenze.