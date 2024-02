Fiorentina, chi va e viene tra prestiti e arrivi

Se Gudmonsson è rimasto un sogno irrealizzato, l’ultima giornata del calciomercato viola si è alternata tra ufficialità e alcune partenze.

In mattinata è stato reso noto l’arrivo in prestito di Andrea Belotti dopo aver di fatto presentato ieri al Viola Park in concomitanza con la partita di semifinale di Coppa Italia Primavera contro la Roma.

Yerry Fernando Mina González al Cagliari Calcio

Oggi inoltre è stato ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Yerry Fernando Mina González al Cagliari Calcio.

Una breve parentesi in viola per il colombiano annunciato lo scorso 5 agosto che – complice un infortunio – ha giocato pochi spezzoni in maglia viola.

Lorenzo Amatucci alla Ternana