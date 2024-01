Fiorentina, l’impatto della Coppa d’Africa: parte Kouame, rimane Nzola

Con l’avvicinarsi della Coppa d’Africa, le squadre si preparano a perdere temporaneamente alcuni dei loro giocatori chiave, ma il caso più delicato coinvolgeva la Fiorentina e l’attaccante angolano M’Bala Nzola.

L’Angola ha annunciato oggi pomeriggio attraverso i propri canali social l‘esonero ufficiale di Nzola dalla prossima Coppa d’Africa. Il post recita: “Per plausibili motivi familiari, il nazionale angolano Mbala Nzola è stato esonerato dalla convocazione per CAN -2023. Il giocatore della Fiorentina sarà sostituito dall’attaccante dell’Atletico Petroleos di Luanda Deivi Miguel ‘Gilberto’“.

Il motivo dietro l’esonero non è stato dettagliato nel comunicato ufficiale, ma si sottolinea che si tratta di “plausibili motivi familiari”. La priorità della Fiorentina sarà ora quella di supportare il giocatore in questo momento delicato, sia in ambito privato quanto sul campo

Christian Kouamé è invece l’unico attuale tesserato della Fiorentina che parteciperà alla Coppa d’Africa. Il calciatore ivoriano ha già lasciato l’Italia per raggiungere la Costa d’Avorio e unirsi ai suoi compagni nel ritiro di preparazione. Un’opportunità importante per Kouamé, che avrà l’occasione di rappresentare il suo paese nella competizione continentale.

Va ricordato infine che Sofyan Amrabat, un altro calciatore legato alla Fiorentina, parteciperà alla Coppa d’Africa con il Marocco, ma attualmente milita nel Manchester United.