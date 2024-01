Supercoppa: Vincenzo Italiano e Milenkovic alla vigilia di Fiorentina-Napoli

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana a Riyad le parole del tecnico viola Vincenzo Italiano e di Nikola Milenkovic.

Mister Italiano: “Troveremo un Napoli forte, campione d’Italia con campioni e talento a disposizione. Mi auguro di averla preparata nel modo giusto. Dovremo approcciare bene e sviluppare nel modo migliore la gara.

Sono partite da affrontare con grande attenzione e bisogna essere concentrati al massimo. Ogni minimo errore rischia di essere fatale. Dobbiamo renderci conto che per cercare di non commettere errori come magari è successo nelle finali della scorsa stagione, dobbiamo essere perfetti. Gli avversari sono cinici e ti possono colpire al minimo errore. Ecco di cosa dobbiamo fare tesoro. Abbiamo trovato un’ottima organizzazione, i campi e i terreni sono in ottime condizioni. Si vede che c’è voglia di far crescere il calcio qui”.

Nikola Milenkovic: “Essere qua ci rende orgogliosi ed è il risultato della continuità dalla scorsa stagione. Siamo ambiziosi ma sappiamo che non basterà solo essere al 100% dovremo dare ancora di più se vogliamo ambire al trofeo. Abbiamo fame e siamo motivati. Contro il Napoli andiamo a giocare con rispetto della loro forza ma anche con la consapevolezza dei nostri mezzi. Ma non pensiamo di essere i favoriti della gara”.