Fiorentina in finale di Coppa Italia Femminile: Juventus eliminata

Nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia, la Fiorentina ha concluso la propria impresa eliminando la Juventus Women, detentrice del titolo, con una perentoria vittoria a Biella.

La partita, che faceva seguito al successo per 1-0 ottenuto al Viola Park, ha visto la Fiorentina mettere in campo una prestazione di alto livello sotto la guida di mister De La Fuente. Fin dalle prime battute, le viola hanno dimostrato determinazione e voglia di conquistare la vittoria.

Il vantaggio è arrivato rapidamente con un gol di Janogy, mettendo subito in salita la strada per la Juventus. Pochi minuti dopo, è stato Boquete a raddoppiare su rigore, consolidando la posizione della Fiorentina. Nonostante i tentativi di reazione della Juventus nel primo tempo, Schroffenegger, la portiere viola, si è distinta con parate cruciali, mantenendo la superiorità della sua squadra. Tuttavia, la Juventus ha accorciato le distanze con il gol di Bragonzi all’ultimo minuto del primo tempo, portando il punteggio sull’1-2.

La reazione delle bianconere ha animato la partita, ma la Fiorentina ha saputo resistere alla pressione avversaria. Nella ripresa, la Fiorentina ha chiuso ogni velleità di rimonta con un altro gol di Janogy, fissando il punteggio sul 1-3 e sigillando la loro presenza in Finale. La squadra viola ha dimostrato coesione, determinazione e un gioco di squadra impeccabile, conquistando la vittoria sia in casa che in trasferta.

Con l’eliminazione della Juventus Women, la Fiorentina Femminile si prepara ora ad affrontare la Finale di Coppa Italia, con l’obiettivo di aggiudicarsi il trofeo e consolidare la propria posizione di rilievo nel calcio femminile italiano.

Juventus – Fiorentina 1-3

Juventus W.: Peyraud Magnin; Lenzini, Calligaris, Salvai, Boattin; Cantore (60′ Thomas), Caruso, Grosso (60′ Beerensteyn), Bonansea (60′ Gunnarsdottir); Girelli, Bragonzi (60′ Echegini).

Fiorentina W: Schroffenegger; Erzen (90′ Tortelli), Georgieva, Agard, Faerge; Severini, Johannsdottir; Janogy (77′ Mijatovic), Boquete (90′ Cinotti), Catena (70′ Bellucci); Longo (78′ Toniolo). All. De La Fuente.

Arbitro: Sig. Grasso di Ariano Irpino

Reti: 4′ e 5′ s.t. Janogy, 22′ Boquete (rigore), 45+1′ Bragonzi