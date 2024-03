Coppa Italia Femminile, alla Fiorentina il primo round della semifinale con la Juve

Una partita caratterizzata dalla pioggia incessante e dalla tenacia delle giocatrici sul terreno di gioco, ha visto la Fiorentina emergere vittoriosa nella semifinale di andata di Coppa Italia Femminile contro la Juventus. Con 1200 spettatori al “Curva Fiesole”, la squadra di Mister De La Fuente ha battuto le avversarie grazie a un lampo di Catena che ha dato il primo round alle viola.

Fin dall’inizio la Fiorentina ha dimostrato di essere più determinata, con Boquete e Longo che hanno testato la resistenza della porta difesa da Aprile. Nonostante gli sforzi, entrambe le squadre sono rimaste in guardia, ma nella ripresa è stata la Fiorentina a rompere gli indugi. Un palo colpito da Catena ha anticipato il gol che avrebbe fatto esplodere la gioia tra i tifosi viola: al 65° Janogy ha messo dentro un cross velenoso, e Catena ha sparato in rete da distanza ravvicinata, portando la Fiorentina in vantaggio.

La Juventus, ferita ma determinata, ha cercato di rispondere con cavalcate pericolose di Bonansea, ma la difesa viola ha resistito con un doppio sforzo. La porta è rimasta inviolata fino al 94′, garantendo alle gigliate una vittoria tanto meritata quanto preziosa nell’equilibrio dei 180 minuti.

Ora c’è solo da attendere per il ritorno della Semifinale, in programma il 9 marzo a Biella, con due risultati su tre per andare in finale. Probabile avversaria, come sempre, la Roma.

FIORENTINA-JUVENTUS F. 1-0

Gli highlights

Tabellino

ACF FIORENTINA: Baldi, Georgieva, Agard, Faerge, Erzen, Catena (91’ Bellucci), Severini, Johannsdottir (66’ Cinotti), Boquete (C), Longo (81’ Lundin), Janogy (81’ Mijatovic) A disposizione: Schroffenegger, Parisi, Toniolo, Tucceri Cimini, Russo. All.Sebastian De La Fuente

JUVENTUS: Aprile, Garbino (72’ Bonansea), Cantore (66’ Thomas), Girelli, Boattin, Palis, Caruso, Salvai (C), Calligaris, Echegini (72’ Nystrom) Lenzini. A disposizione: Gama, Cafferata, Peyraud Magnin, Bragonzi, Cascarino, Pelgander. All.Joe Montemurro

Rete: 65’ Catena