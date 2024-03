Salvezza, sfida calda per rimanere in Serie A: Empoli in pole position ma…

Gli scongiuri sono graditi, l’Empoli è ancora fuori dalle tre posizioni che portano in Serie B, per gli addetti ai lavori gli azzurri sono tra le squadre più mature per rimanere nella massima categoria, anche se la sconfitta di ieri contro il Cagliari ha fermato la serie di risultati positivi di mister Nicola che aveva allontanato i toscani dal terzultimo posto.

Non è un dramma, gli inciampi ci stanno, come un classifica sempre più corta dove solo la Salernitana sembra definitivamente staccata dal treno salvezza. Il Sassuolo è in caduta libera, nel 2024 ha vinto solo contro la Fiorentina, ma i punti sono 20: ossia appena 3 dal quartultimo posto che vale la permanenza in A. Certo, i calcoli sono difficili, ci sono gli scontri diretti e una zona calda che vede coinvolte tutte le squadre dal 13° posto in giù: ovvero Lecce ed Empoli a quota 25, Udinese e Frosinone appaiate a 24 nonché Verona e Cagliari a 23, oltre le due già citate (Sassuolo e il fanalino di coda Salernitana a 14). Sette squadre in 5 punti, 8 in nove a fare i precisini.