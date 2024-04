Preparazione mattutina per i nerazzurri: obiettivo Cremona

Non c’è tempo per rifiatare in questo rush finale della stagione Cadetta.

Il Pisa Sporting Club è infatti tornato in campo subito questa mattina, poche ore dopo il match interno con il Catanzaro, per iniziare a preparare la prossima ravvicinata sfida di campionato; l’appuntamento è per mercoledì 1 maggio (ore 12.30) allo Stadio “Zini” per il match contro la Cremonese.

Pochi giorni per prepararsi ad affrontare i grigiorossi in un orario insolito; proprio per questo lo staff tecnico nerazzurro ha deciso di concentrare sulla mattina tutte le sedute che separano i nerazzurri dal match dello “Zini”.

Si è cominciato, come detto, questa mattina al Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado dove la squadra poi tornerà ad allenarsi sempre al mattino domani (domenica) e lunedì.

Martedì appuntamento invece all’Arena con la tradizionale rifinitura che precedere la partenza per la Lombardia.