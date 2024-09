Carrarese: una sconfitta amara, ma con spunti per ripartire

Nonostante la sconfitta contro lo Spezia, la Carrarese ha mostrato un atteggiamento determinato, evidenziando però alcune difficoltà che hanno compromesso l’esito finale.

Al termine del match, il tecnico Antonio Calabro e l’attaccante Leonardo Cerri hanno condiviso le loro riflessioni e impressioni, analizzando con lucidità la prestazione della squadra e i margini di miglioramento.

Antonio Calabro: “Errori sui Calci Piazzati e Disattenzioni Letali”

Mister Antonio Calabro ha esordito nella conferenza post-partita sottolineando le difficoltà incontrate dalla sua squadra, in particolare sui calci piazzati. “La squadra affrontata si è spesso resa pericolosa durante i calci piazzati,” ha detto Calabro, riconoscendo che, nonostante il lavoro settimanale su questo fondamentale, ci sono state delle disattenzioni che hanno pesato sull’esito della partita. Gli errori difensivi sono emersi soprattutto nella gestione delle palle inattive, dove lo Spezia ha saputo sfruttare la sua predominanza fisica.

Una delle scelte tattiche più interessanti del mister è stata quella di schierare Leonardo Cerri dal primo minuto. “La scelta di Cerri nasce dalla volontà di limitare la loro predominanza fisica,” ha spiegato Calabro, indicando come il giovane attaccante potesse rappresentare una contromossa efficace contro le caratteristiche della squadra avversaria. Tuttavia, nonostante i due gol segnati, la Carrarese ha sofferto in fase difensiva, in particolare sulle “spizzate” del centravanti dello Spezia, che hanno creato problemi nella gestione dei movimenti degli avversari senza palla.

Dettagli Decisivi: La Fisicità e le Soluzioni per il Futuro

Calabro ha evidenziato come, ancora una volta, i dettagli abbiano fatto la differenza in una categoria competitiva come la Serie B. “I dettagli hanno inciso nuovamente anche oggi,” ha sottolineato, ammettendo che la squadra ha bisogno di lavorare su questi aspetti per evitare di perdere punti preziosi. In particolare, la fisicità è un elemento su cui si interverrà, con l’inserimento di giocatori come Hermannsson e Guarino che, una volta completamente integrati nel gruppo, potranno rappresentare soluzioni utili.

Nonostante la sconfitta, Calabro si è detto orgoglioso dell’atteggiamento dei suoi ragazzi: “La mentalità mostrata in campo mi rende nuovamente orgoglioso di loro.” Il mister ha ribadito che, pur essendo necessario migliorare dal punto di vista tecnico e tattico, non ci sono recriminazioni sull’impegno e la determinazione dimostrati. Il focus resta ora sul recuperare terreno in classifica e uscire da una situazione che non soddisfa né lo staff né i giocatori.

Leonardo Cerri: “Una sconfitta che fa male, ma serve reagire”

Leonardo Cerri, protagonista della partita con il suo primo gol in campionato, ha espresso tutta la sua delusione per la sconfitta. “La gara è stata preparata nel modo corretto,” ha detto l’attaccante, riconoscendo il buon approccio iniziale della squadra. Tuttavia, come spesso accade in partite contro squadre di alta qualità, sono stati i dettagli a fare la differenza. “Siamo stati severamente puniti” ha aggiunto Cerri, evidenziando la durezza del risultato nonostante l’impegno messo in campo.

Cerri ha ammesso che la squadra sente la mancanza di risultati e che lo spogliatoio è attraversato da un grande rammarico. “Tutta la squadra si allena quotidianamente con l’obiettivo di vincere,” ha affermato, facendo eco alle parole di Calabro. La frustrazione nasce dal fatto che, nonostante il duro lavoro, i risultati non stanno arrivando come previsto. La concessione di un rigore poco dopo l’inizio del secondo tempo ha, secondo Cerri, minato la fiducia della squadra, complicando ulteriormente il resto della partita.

Nonostante la soddisfazione personale per il primo gol in campionato, Cerri ha sottolineato come il risultato finale sia più importante della prestazione individuale. “Quando una rete non fa la differenza nel tabellino la sento quasi inutile,” ha concluso, ribadendo la sua volontà, condivisa dal gruppo, di mettere il successo della squadra al primo posto.

Il Futuro: Lavoro e Mentalità per Risalire

Sia Calabro che Cerri hanno espresso fiducia nel futuro della squadra, sottolineando che l’unica strada per uscire da questa situazione è continuare a lavorare duramente e con la giusta mentalità. Il tecnico ha assicurato che analizzerà a fondo la partita e correggerà gli errori emersi, mentre Cerri ha richiamato i compagni a mantenere alta la concentrazione e la determinazione in vista delle prossime sfide.