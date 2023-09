Arezzo-Olbia 1-1, le immagini del pareggio

Primo pareggio della stagione per l’Arezzo, che ospitava al Comunale l’Olbia nella gara valida per il quarto turno del girone di andata del campionato di Serie C 2023/2024.

Davanti a poco meno di tremila spettatori, è andata in scena una gara difficile e molto chiusa, con pochissime occasioni da rete da entrambe le parti, che si è sbloccata solo nella ripresa. Al quarto d’ora Pattarello si è guadagnato un calcio di rigore dopo essere stato atterrato in area. Sul dischetto è andato Guccione che ha battuto Rinaldi con un sinistro potente incrociato a spiazzare l’estremo difensore ospite. Immediato il pareggio dell’Olbia due minuti dopo, quando una deviazione ha messo fuori causa Trombini sulla conclusione di Contini. L’arrembaggio finale amaranto non si è concretizzato e il triplice fischio del signor Sacchi dopo 5 minuti di recupero ha sancito il primo pareggio stagionale del Cavallino Rampante.

Arezzo – Olbia 1-1

Gli highlights

Il Tabellino

AREZZO Trombini, Lazzarini, Risaliti, Chiosa, Coccia, Castiglia (77′ Settembrini), Foglia (68′ Mawuli), Damiani, Pattarello (77′ Iori), Kozak (56′ Gucci), Gaddini (56′ Guccione)

A disposizione: Ermini, Borra, Montini, Bianchi, Polvani, Renzi, Zona, Poggesi, Masetti

Allenatore: sig. Paolo Indiani

OLBIA Rinaldi, Fabbri, Bellodi, Motolese, Montebugnoli, La Rosa, Biancu, Zallu (46′ Arboleda), Ragatzu (68′ Cavuoti), Contini (82′ Corti), Scapini (54′ Nanni)

A disposizione: Palmisani, Van der Want, Incerti, Palomba, Mameli, Caggiu

Allenatore: sig. Leandro Greco

ARBITRO: sig. Gabriele Sacchi di Macerata

RETI: st 16′ rig. Guccione, 18′ Contini

NOTE: spettatori presenti 2.902 (845 paganti più 2057 abbonati). Ammoniti: st 7′ Scapini, 41′ Biancu, 44′ Arboleda, 47′ Corti, 49′ Mawuli. Angoli: 6-4. Recupero tempi: 0′ e 5′

