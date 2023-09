Senza reti la sfida tra Lucchese e Gubbio

La Lucchese ha pareggiato 0-0 contro il Gubbio in una partita che è stata per lunghi tratti brutta da vedere al Porta Elisa. Il Gubbio ha esercitato un pressing alto e aggressivo che ha costretto la Lucchese a commettere numerosi errori e a optare spesso per i rinvii lunghi anziché costruire azioni di gioco.

Nonostante le difficoltà, la squadra di Gorgone è riuscita a creare due chiare occasioni nel primo tempo per passare in vantaggio. La prima è stata con Guadagni, ma il Gubbio si è salvato grazie all’intervento di Chierico, mentre la Lucchese ha protestato per un presunto tocco di mano e un possibile calcio di rigore. La seconda occasione è stata con Benassai, il cui tiro da posizione ravvicinata è stato deviato.

Nel secondo tempo, il ritmo della partita è sceso e le occasioni da gol sono state limitate. Tuttavia, al 44′, Fedato ha avuto un’ottima opportunità per segnare, ma ha calciato alto un tiro al volo da dentro l’area.

Nonostante il pareggio, la Lucchese rimane imbattuta e ha accumulato 8 punti in classifica in quattro partite, subendo solo un gol. Ora la squadra si prepara per la prossima trasferta contro la Spal, mentre al ritorno in Toscana sa che dovrà cercare di ottenere la prima vittoria al Porta Elisa.

Lucchese Gubbio 0-0

L’analisi di mister Gorgone nel post partita di Lucchese-Gubbio (0-0): “Abbiamo fatto una buona partita e abbiamo retto bene fisicamente. Potevamo fare di più ma il Gubbio è una squadra ostica, è la formazione con il pressing più intenso di tutta la Serie C, quindi ti porta a sbagliare tanto. Sono contento peró per l’atteggiamento dei ragazzi che hanno sempre provato a giocare e a vincerla fino in fondo”.