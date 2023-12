Arezzo a testa alta, la Torres vince soffrendo

Nella 17ª giornata l’Arezzo ha subito una sconfitta contro la Torres, che a sua volta ha consolidato la sua posizione inseguitrice della capolista Cesena.

Torres-Arezzo 3-2, gli highlights

A Sassari la partita è stata caratterizzata da un doppio vantaggio della Torres nel primo tempo con Fischnaller e Ruocco, ma l’Arezzo ha mostrato grinta nella rimonta. Tuttavia, Giuseppe Mastinu ha siglato il gol decisivo, regalando alla Torres una vittoria combattuta per 3-2. Questi tre punti per i sardi sono cruciali nella rincorsa al Cesena, prossimo avversario in campionato.