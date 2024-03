Gli highlights e le parole dopo la vittoria contro il Cesena

Al termine della gara Carrarese-Cesena (3-2), dalla sala stampa dello stadio Dei Marmi-Quattro Olimpionici azzurri di Carrara, ecco le dichiarazioni dei protagonisti.

Prima però rivediamo gli highlights del match dal canale della Lega Pro.

Carrarese-Cesena 3-2, gli highlights

Le interviste

Mister Antonio Calabro:” Una grande prestazione contro una squadra importante che è al vertice da inizio stagione. Una vittoria che regala una soddisfazione enorme ma soprattutto il riscontro che chiedevo e cercavo a livello di atteggiamento, carattere contro un Cesena che è la migliore da questo punto di vista ,al di là degli aspetti tecnici che sono sotto gli occhi di tutti.

In parità numerica , siamo stati molto incisivi e bravi a non concedere spazi ad un Cesena che,dopo il vantaggio, avrebbe potuto esaltarsi ed invece abbiamo giocato con personalità mettendo in difficoltà la prima della classe che non subiva tre goal non so da quando e che non perdeva dalla prima di campionato.



Tutto ciò la dice lunga su quello che siamo stati in grado di fare con una prestazione sopra le righe un pò di tutti e tantissimi aspetti positivi da evidenziare.

Probabilmente, ad andare a cercare l’aspetto meno positivo di questa prestazione, il goal a cinque minuti dal termine che non deve essere mai preso e forse anche non essere stati così diretti e ficcanti per andare a chiudere definitivamente la partita anche se ricordo un miracolo o quasi su Panico da parte di Pisseri .

A centrocampo ho inserito Capezzi per avere qualità nel palleggio e nel possesso ma anche Della latta e Zuelli sono entrati con il piglio giusto giocando al massimo nei minuti concessi e ciò è sintomatico che il percorso della squadra è solo da elogiare ed i ragazzi da ringraziare.

Sono contento anche per la società che consente di lavorare al massimo e per il pubblico ,soprattutto per i ragazzi che si sono sacrificati per passione nel seguire la pesante trasferta di Pineto ed a cui dedichiamo ,se me lo concedete a più degli altri, la vittoria.

Perdiamo Panico per squalifica in una gara che è stato un bel test anche per i duelli e lo sforzo fisico.”

Il calciatore Matteo Di Gennaro:” La squadra è partita ,a mio avviso, bene con le giuste distanze al di là dello svantaggio iniziale.

La prova è stata maiuscola, creando tanto e mettendo alle strette il Cesena che sta ammazzando il campionato.

Oggi dobbiamo essere soddisfatti per tutto quello che siamo stati bravi a proporre in campo.

Non dobbiamo avere rammarico perché con i punti che abbiamo, a questo punto del campionato in altre stagioni , il campionato te lo saresti giocato.

Cesena e Torres sono stati oltre le righe ma noi dobbiamo guardare alle prossime gare con il mirino puntato anche sulla Torres, perché no.

In caso contrario cercheremo di piazzarci al meglio per dusputare i playoff da protagonisti. Oggi c’è stato anche uno stadio molto coinvolto e sarebbe importante che fosse cosi con più continuità anche perché per prestazioni, gioco e risultati non credo che sia accaduto molte volte, negli ultimi anni, essere a questi livelli”

Il bomber Giuseppe Panico:” Giornata perfetta perché al risultato magnifico di squadra, si è legato anche il mio traguardo personale di dieci goal all’attivo.

Una partita di grosso spessore e qualità con la capacità di essere squadra sia in svantaggio che in vantaggio.

Con questo modulo , spazio tra una posizione ,più centrale, di riferimento ma anche come giocatore tra le linee alternandomi con Capello ed aumentando imprevedibilità.

L’ammonizione presa è pesante ed immeritata ma i miei compagni sapranno farsi valere a Pescara anche perché abbiamo tanti giocatori importanti che possono fare la differenza.”