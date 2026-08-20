Arezzo, identità e coraggio: “Pronti a dare battaglia ogni settimana”

RIGUTINO – L’Arezzo prosegue la preparazione in vista dell’esordio in Serie BKT, in programma sabato sera al Partenio‑Lombardi contro l’Avellino. Questa mattina la squadra ha sostenuto una seduta a porte chiuse al centro sportivo di Rigutino, articolata in tre fasi: attivazione, torelli e possessi e una lunga parte tattica dedicata ai meccanismi offensivi e alle uscite dal basso. Domani, venerdì 21 agosto, è prevista un’ulteriore seduta a porte chiuse sempre a Rigutino. Dopo pranzo, la squadra partirà in pullman verso l’Irpinia per raggiungere il ritiro pre‑gara.

Le parole di mister Bucchi

Al termine della sessione, nel corso della conferenza stampa, il tecnico amaranto ha ribadito lo spirito con cui l’Arezzo affronterà la nuova stagione: «Sia io che la squadra abbiamo una voglia matta di cominciare questo campionato. Siamo una neopromossa ma non ci sentiamo affatto una vittima sacrificale. Indosseremo l’elmetto ogni settimana e daremo battaglia per mantenere una categoria che ci siamo guadagnati sul campo. Per la salvezza daremo tutto, senza snaturare le nostre caratteristiche di gioco».

I NUMERI DELLA SFIDA: AVELLINO–AREZZO

Mai un pareggio nelle sei sfide precedenti in Serie BKT: quattro vittorie amaranto e due successi dell’Avellino.

L’Arezzo ha vinto le ultime tre gare contro i biancoverdi, compresa quella del 18 marzo 2006 (2‑0).

L’Avellino arriva all’esordio stagionale con un bilancio perfettamente in equilibrio nelle ultime 12 prime giornate: 4 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte.

I campani hanno perso la prima giornata più recente: 0‑2 contro il Frosinone (24 agosto 2025).

L’Arezzo partecipa alla Serie BKT per la 17ª volta nella sua storia, a 19 anni dall’ultima partecipazione (2006/07).

Gli amaranto sono rimasti imbattuti in sette delle ultime nove gare d’esordio in Serie BKT (5V, 2N).

L’ultimo debutto in cadetteria risale all’8 settembre 2006: 1‑1 contro il Mantova, con Antonio Conte in panchina.

Nel 2025/26 l’Arezzo ha vinto il Girone B di Serie C con 80 punti, segnando 64 gol: solo Benevento (74) e Vicenza (69) hanno fatto meglio nei tre gironi.

Tra i giocatori dell’Avellino, spicca il dato di Tommaso Biasci: nella scorsa Serie BKT ha registrato un +5.6 tra gol segnati (12) ed Expected Goals (6).