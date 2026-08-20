Pisa-Padova, info biglietti

La Società Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti relativi alla gara Pisa-Padova, in programma domenica 23 agosto 2026 alla Cetilar® Arena (ore 19.00) e valida per la 1° giornata del Campionato Serie BKT
Apertura Prevendita Curva Nord – Curva Sud – Gradinata – Tribuna (Inferiore e Superiore). Giovedì 20 agosto 2026 (ore 15.30) in tutti i punti vendita del circuito Ticketone.
Questi i punti vendita attivi sul territorio pisano:
– Pisa Store (via di Banchi)
– Hospitality Stadio (ingresso lato tribuna)
– Tifo Pisa (Fornacette)
– RGM Sport (Via dei Condotti 78, San Giuliano Terme).
Apertura Prevendita Settore Ospiti (Curva Sud). Giovedì 20 agosto 2026 (ore 15.30). Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti, per acquistare biglietti in questo settore sarà necessario essere in possesso della Tessera del Tifoso della Società Calcio Padova; ai residenti nella Provincia di Padova è precluso l’acquisto di tagliandi in ogni settore dello stadio.
Apertura prevendita on line. Giovedì 20 agosto 2026 (ore 15.30). Ricordiamo che in questa modalità non è possibile acquistare biglietti a tariffa ridotta riservati alle Persone con Disabilità nel settore di Tribuna.
Questo il link: https://pisasportingclub.ticketone.it/search
App Ufficiale. Caricando il proprio titolo in digitale sarà possibile visualizzarlo e utilizzarlo per l’ingresso allo stadio direttamente dalla App ufficiale Pisa Sporting Club
Questi i prezzi
Curva Nord
Intero. 21 euro (+ 4 euro d.p.)
Under 14. 9 euro (+ 4 euro d.p.)
Curva Sud
Intero. 21 euro (+ 4 euro d.p.)
Under 14. 9 euro (+ 4 euro d.p.)
Gradinata
Intero. 34 euro (+ 4 euro d.p.)
Under 14. 15 euro (+ 4 euro d.p.)
Tribuna Inferiore
Intero. 56 euro (+ 4 euro d.p.)
Under 14. 26.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Persona con Disabilità. 26.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Tribuna Superiore
Intero. 76 euro (+ 4 euro d.p.)
Under 14. 36 euro (+ 4 euro d.p.)
Persona con Disabilità. 36 euro (+ 4 euro d.p.)
Informazione di servizio
– La Tariffa Persona con Disabilità è a Persone con Disabilità con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% (deambulanti).
– La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2012
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