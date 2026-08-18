Report allenamento – martedì 18 agosto

RIGUTINO – L’Arezzo è tornato al lavoro in vista dei prossimi impegni stagionali. La seduta odierna si è sviluppata su un programma tecnico‑fisico mirato, con una fase iniziale dedicata alla messa in azione, seguita da un circuito di forza utile a consolidare la struttura muscolare e la tenuta atletica del gruppo. La parte centrale dell’allenamento ha visto la squadra impegnata su situazioni tattiche e su esercitazioni di possesso palla, con intensità crescente e focus sulla gestione delle linee di passaggio.Programma di domani Mercoledì 19 agosto la squadra tornerà ad allenarsi allo stadio: appuntamento alle ore 18 per una nuova seduta pomeridiana.