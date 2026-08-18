Coppa Italia FrecciaRossa, il 15 settembre sfida alla Fiorentina

La Lega Serie A ha reso noto il Tabellone completo e il programma delle gare dei Sedicesimi di Finale dell’edizione 2026-2027 della Coppa Italia Frecciarossa.
Il Pisa Sporting Club affronterà la Fiorentina nel match in programma martedì 15 settembre (ore 21.00) allo Stadio “Franchi”.
Come da regolamento, sfida in gara unica con eventuali calci di rigore in caso di parità al termine dei novanta minuti; fino alle semifinali, infatti, è stato deciso di effettuare subito i tiri dal dischetto evitando i tempi supplementari.
Nel turno successivo la vincente della sfida tra Pisa e Fiorentina affronterà, in campo esterno, il Napoli.
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