Il derby è apuano, tre punti alla Carrarese in pieno recupero contro l’Aquila in 10

La Carrarese ha sconfitto l’Aquila Montevarchi per 1-0 in una partita tesa e decisa dall’uomo in meno che, per oltre un’ora, ha costretto i valdarnesi a contenere la verve dei padroni di casa.

Partiamo dalla fine. Il gol decisivo è stato segnato da Schiavi al primo minuto di recupero del secondo tempo con un tiro dalla distanza.

La partita è stata a senso unico, con la Carrarese che ha preso il controllo fin dall’inizio, anche se non ha rappresentato un pericolo particolare per la difesa dell’Aquila Montevarchi. Il Montevarchi è stato messo in svantaggio numerico alla mezz’ora per l’espulsione di Mussis e ha lottato con tutte le sue forze per portare il risultato di parità fino alla fine, ma non è riuscito a segnare. Ultimo posto ed ennesima beffa in zona Cesarini per mister Banchini, mentre Lamma – che ha sostituito Dal Canto – firma la seconda vittoria consecutiva.

Carrarese – Aquila Montevarchi 1-0

: Breza; Pelagatti, Marino, Imperiale; Grassini, Della Latta, Schiavi, Bozhanaj, Cicconi; Capello, Bernardotto. All.: Lamma: Giusti; Gennari, Tozzuolo, Fiumanò; Lischi, Mussis, Amatucci, Silvestri; Biagi; Giordani, Rovaglia.All.: Banchinisig. Iannello di Messina90+1′ Schiaviespulso Mussis al 30′ per doppia ammonizione.