All’Arena passa il Sud Tirol, il Pisa non supera il muro altoatesino

All’andata vinse il Pisa in quel di Bolzano, stavolta accade il contrario.

I sudtirolesi non si fermano più, tre vittorie di fila, mentre il Pisa arrivava dallo 0-0 contro il Genoa a Marassi, dopo il 2-2 a Como e lo stop interno con il Cittadella (2-1), che aveva interrotto la striscia di 14 risultati utili consecutivi.

Nel primo tempo, Morutan ha avuto una buona occasione in avvio, ma la sua conclusione è terminata sopra la traversa. Il Sud Tirol ha segnato al 11° minuto sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Pisa ha continuato a premere, ma ha incontrato difficoltà contro la difesa avversaria. Nel secondo tempo, il Pisa ha cercato di cambiare la partita effettuando diversi cambi, ma non è riuscito a segnare. Il tiro di Rus è finito sulla traversa e la palla è sembrata entrare, ma non è stato convalidato come gol.

La partita è terminata con un assedio da parte del Pisa negli ultimi 10 minuti, ma non sono riusciti a segnare. Peccato.

PISA – SUD TIROL 0-1

PISA (4-3-1-2). Nicolas; Esteves, Rus, Barba, Beruatto (83′ Tramoni L.); Tourè (51′ Gargiulo), De Vitis (51′ Tramoni M.), Nagy (72′ Mastinu); Morutan; Moreo (72′ Masucci), Gliozzi. A disposizione. Guadagno, Livieri, Caracciolo, Hermannsson, Zuelli, Sussi, Calabresi. Allenatore D’Angelo

SUD TIROL (4-4-1-1). Poluzzi; De Col, Zaro, Masiello, Celli; Siega (62′ Larrivey), Belardinelli, Tait, Casiraghi (88′ Fiordilino); Rover (62′ Carretta); Odogwu (75′ Eklu, 88′ Vinetot). A disposizione. Minelli, Dregan, Berra, Cissè, Pompetti, Giorgini, Schiavone. Allenatore Bisoli

Arbitro. Marco Piccinini di Forlì (Miele-Vono). 4° uomo Sacchi. VAR Di Martino. AVAR Colombo

Rete. 11′ Belardinelli. Note. Ammoniti Siega, Larrivey, Rus, Gliozzi, Poluzzi, Mastinu, Belardinelli. Recupero 1′ pt; 6′ st. Spettatori 7.323