Un 3-0 bugiardo ma il Cesena vince contro la Lucchese

Il Cesena continua a dettare legge nel campionato, conquistando la terza vittoria consecutiva e il terzo clean sheet, questa volta ai danni della Lucchese.

Dopo gli exploit contro la Vis Pesaro (4-0) e la Virtus Entella (0-1), il 3-0 non racconta in maniera corretta la fatica che i bianconeri hanno affrontato contro una Lucchese coriacea, riuscendo a sbloccare la partita solo nel secondo tempo.

La prima metà della partita è stata caratterizzata da un equilibrio tattico, con entrambe le squadre che hanno faticato a creare occasioni da rete significative. Al sesto minuto, Shpendi del Cesena ha cercato la conclusione sottoporta, ma Chiorra, portiere della Lucchese, ha parato con tempismo. Prestia, per il Cesena, è andato vicino al gol al decimo minuto, ma il colpo di testa su calcio d’angolo è terminato fuori. La Lucchese ha messo a segno la sua prima azione pericolosa al 33° con Magnaghi, il cui colpo di testa su cross di Gucher è però terminato fuori. L’ultimo sussulto del primo tempo è stato un tentativo da lontano di Gucher al 40°, ma il portiere Pisseri ha bloccato agevolmente a terra.

Il secondo tempo si è aperto con il Cesena in cerca del vantaggio, e al 62° è arrivato il gol. Berti ha calciato un calcio d’angolo, Prestia ha colpito di testa, e Pieraccini ha insaccato il pallone in rete, segnando il suo primo gol in campionato. La Lucchese ha cercato la reazione al 72° con Russo, ma il suo tentativo è finito fuori. L’87° ha visto il Cesena avvicinarsi al 2-0, con Russo che ha servito Shpendi, il quale ha calciato nell’angolo più lontano. Nel recupero, Shpendi ha sigillato il risultato con una doppietta, chiudendo la partita 3-0 a favore del Cesena.

Il Cesena, con questa vittoria, si conferma tra le squadre più in forma del campionato, dimostrando solidità difensiva e capacità di segnare con letalità. La Lucchese, d’altro canto, dovrà analizzare la sconfitta e cercare di tornare alla vittoria nelle prossime sfide.