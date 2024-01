Carrarese show, la Torres crolla allo stadio dei Marmi

Che vittoria! È la prima del 2024 nonché del nuovo tecnico Calabro ma il risultato finale lascia la Torres annichilita. Dire che alla vigilia i sardi erano venuti per mantenere invariate le distanze dal Cesena.

Non è così. I padroni di casa partono con il piede giusto. 4 minuti e la sbloccano: punizione, sponda di Imperiale pere di testa mette nel sacco il gol del vantaggio. I sardi provano a riportarla in parità, al quarto d’ora Bleve pari il tiro di Ruocco dal limite dell’area. Le azioni migliori sono dei toscani, anche Schiavi prova da fuori e trova un beffardo palo. Calabro ha schierato un 3-5-2 che tiene sia in difesa che sulle fasce e prima del riposo riesce a far nascere il gol del raddoppio: assist del numero 10 Panico per Palmieri che di sinistro mette in porta un tiro imparabile.

Si ritorna nel secondo tempo con un doppio vantaggio più che meritato, la Carrarese trova forza con una Torres che inizia a lasciare quegli spazi dove la squadra di casa si trova a suo agio. Prima Bleve salva due volte la propria porta dal possibile 2-1, poi l’attacco va vicino al 3-0: Capello, come Scotto in precedenza per gli ospite, non trova il tocca per la rete che arriva però al 64′: Panico mette a referto la sua doppietta, bravo stavolta ad arrivare per primo sulla respinta del portiere. Ormai la gara è in discesa, la Carrarese attacca ancora con Schiavi che serve a Capello un pallone che vale il poker. Pokerissimo cinque minuti dopo, Panico assistman per il neoentrato Morrosini che si trova a porta vuota per segnare facilmente.

Nel finale arriva, su rigore, il gol della bandiera dei sardi ma serve solo per la statistiche. Gli applausi sono tutti per i padroni di casa. STRAMERITATI.

Carrarese-Torres 5-1

CARRARESE : Bleve; Ilanes, Di Gennaro, Imperiale (80′ Coppolaro); Grassini, Della Latta (68′ Cerretelli), Schiavi (80′ Capezzi), Palmieri (68′ Morosini), Cicconi; Capello, Panico. All: Calabro