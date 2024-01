A Gubbio si ferma la Lucchese

La Lucchese fa ritorno dalla trasferta di Gubbio con un’amara sconfitta per 1-0. Dopo le due vittorie conquistate contro la Recanatese in campionato e il Padova in Coppa Italia, i rossoneri si arrendono al Gubbio di Piero Braglia nella quarta giornata di ritorno.

Gorgone schiera la stessa formazione che ha ottenuto la vittoria contro la Recanatese. La Lucchese parte bene, con un bel diagonale di Yeboah al 7′, servito da Rizzo Pinna, che sfiora il gol. Al 22′, Gucher tenta direttamente su calcio di punizione, ma la sua conclusione termina alta. Il Gubbio risponde al 25′ con una rovesciata di Udoh, ma la palla sorvola la traversa. L’ultima occasione del primo tempo è un colpo di testa di Guadagni al 32′, che però va fuori.

Il secondo tempo si apre con la Lucchese pericolosa, con una punizione magistrale di Rizzo Pinna al 48′, ma Greco compie un grande intervento deviando la palla in angolo. Subito dopo, Guadagni colpisce il palo con un sinistro ad uscire. Braglia effettua tre cambi, ma la Lucchese continua a giocare con determinazione. Al 22′, Guadagni si rende nuovamente pericoloso, ma Greco respinge. Al 29′, però, è il Gubbio a passare in vantaggio con Rosaia, sfruttando una situazione confusa in area.

La Lucchese cerca il pareggio e al 38′ Russo, appena entrato, trova la rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Nonostante gli sforzi per pareggiare, la Lucchese deve arrendersi alla sconfitta.

Gubbio-Lucchese 1-0, gli highlights